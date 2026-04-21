Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет рейса Пхукет — Новосибирск задержали по техническим причинам

Кроме направления Пхукет — Новосибирск, задержки затронули также другие маршруты.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске пассажиры не дождались вовремя рейса авиакомпании «АЗУР эйр». Самолет должен был прилететь из Пхукета, но прибыл позже расписания по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Кроме направления Пхукет — Новосибирск, задержки затронули также маршруты Пхукет — Красноярск, Красноярск — Пхукет, Внуково — Пхукет и Пхукет — Внуково. Во всех случаях причина та же: технические неполадки и позднее прибытие воздушных судов.

Красноярская транспортная прокуратура уже проводит проверку. Надзорное ведомство смотрит, как перевозчик соблюдает законы о безопасности полетов. Также выясняют, получают ли пассажиры задержанных рейсов полагающийся комплекс услуг — например, питание и гостиницу.