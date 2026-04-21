Крымский мост сейчас — обстановка на утро вторника

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости Крым. Крымский мост утром во вторник свободен для проезда с обеих сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 09:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — говорится в сообщении.

Крымский мост — это стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности — на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.

Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 «Новороссия». Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.

Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
