Сокращение выбросов CO2 в Красноярском крае и Хакасии подтвердили эксперты

В 2024 году СГК стала первой компанией в России, зарегистрировавшей климатический проект в сфере ЖКХ в Красноярске. С 2017 года в городе идет замещение неэффективных котельных на мощности ТЭЦ. Тепловые станции работают эффективнее: они производят и электричество, и тепло, и, самое важное, оснащены современными системами газоочистки. В итоге замещение котельных предотвратило выброс более 109 тыс. тонн CO2 в атмосферу Красноярска. Проект получил награду на всероссийском конкурсе «Флагманы бизнеса — 2024».