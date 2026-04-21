Зеленский назвал поездку Уиткоффа в Москву неуважением

8 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва по-прежнему высоко ценит усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Он также выразил надежду на то, что в обозримой перспективе у американской стороны будет больше времени для встреч в трехстороннем формате.