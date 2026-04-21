Зеленский назвал поездку Уиткоффа в Москву неуважением

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По его словам, решение поехать в Москву, но не посетить Киев, является проявлением неуважения. Зеленский подчеркнул, что подобные действия вызывают негативную реакцию.

При этом он призвал не придавать большого значения ранее анонсированному визиту американских представителей в Киев, который пока не состоялся.

Зеленский добавил, что этот визит необходим не украинской стороне, а самим представителям США, передает РИА Новости.

8 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва по-прежнему высоко ценит усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Он также выразил надежду на то, что в обозримой перспективе у американской стороны будет больше времени для встреч в трехстороннем формате.

14 апреля американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что США больше не будут участвовать в поставках и закупках вооружения для Украины. Вэнс подчеркнул, что считает остановку прямых поставок американского вооружения Украине одним из главных достижений нынешней администрации, и добавил, что испытывает гордость за это решение.

