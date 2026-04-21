Нижегородцы стали чаще выбирать российские авто вместо китайских

В Нижегородской области доля автомобилей российских марок на рынке выросла с 26,8% год назад до 48,3%. При этом доля китайских брендов, наоборот, снизилась — с 67,1% до 44,7%, сообщает сервис Авито Авто.
Спрос на новые автомобили в регионе за год увеличился почти на 16%, а средняя цена достигла 2,99 млн рублей. Чаще всего нижегородцы присматривались к машинам стоимостью от 1 до 2 млн рублей — на этот сегмент пришлось около трети внимания покупателей.
Самыми популярными моделями у жителей области стали LADA Granta, новая модель TENET T4 и LADA Niva Legend. Также в топ-5 вошли LADA Niva Travel и LADA Vesta.
Эксперты связывают перераспределение долей с появлением на рынке новых отечественных брендов, которые активно замещают китайских производителей. При этом LADA сохраняет лидирующую позицию среди всех российских марок.
Кроме того, аналитики отметили рост интереса к электромобилям и гибридам: если год назад на них приходилось 4% предложений, то сейчас — уже 5,6%. В крупных городах эта доля ещё выше.