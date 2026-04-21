Экзамен без гаджетов — в Рособрнадзоре разрешенные на ЕГЭ предметы

Рособрнадзор закрепил перечень предметов, которые допускается держать на столе во время ЕГЭ в 2026 году. Ограничения касаются как личных вещей, так и учебных материалов.
Согласно памятке ведомства, выпускнику разрешено иметь при себе черновики, ручку с черными чернилами, документ, удостоверяющий личность, лекарства, легкий перекус и бутилированную воду. Уточняется, что упаковка воды не должна отвлекать других участников.
Отдельно предусмотрены специальные технические средства для участников с ОВЗ, а также для детей-инвалидов и инвалидов.
Допускается использование отдельных учебных принадлежностей в зависимости от предмета. Непрограммируемый калькулятор разрешен на экзаменах по биологии, географии, физике и химии. Линейку без справочных данных можно взять на математику и физику.
На экзамене по литературе предоставляется орфографический словарь. При этом использовать личные словари не рекомендуется во избежание нарушений установленного порядка.
Запрещено приносить средства связи, электронные устройства, мультимедийную технику и любые носители информации. Личные вещи участники обязаны оставить в специально отведенном месте в здании пункта проведения экзамена.
