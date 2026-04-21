Альпинист Лачкарёв рассказал, почему замёрзли туристы из Красноярска

Трое туристов из Красноярска насмерть замёрзли в Саянах при спуске с вершины Мунку-Сардык. Альпинист Владислав Лачкарёв рассказал, почему так могло произойти, пишет bur.aif.ru.
По данным следствия, группа из 15 человек вышла на маршрут 18 апреля из посёлка Монды, расположенного в предгорьях. Стандартная тропа вела к мосту через реку Белый Иркут, затем — мимо места слияния с рекой Мугувек и далее к пику.
Опытный альпинист Владислав Лачкарёв, за плечами которого несколько восхождений на семитысячники, в беседе с журналистами отметил: трагедия может случиться где угодно, и высота горы здесь не главное.
По его мнению, причина — в человеческом факторе. Вероятно, туристы вышли на маршрут без квалифицированного проводника, переоценив собственные силы. «Горы не прощают ошибок, и об этом нельзя забывать», — подчеркнул Лачкарёв.
Ранее мы сообщали, что о смерти туристов из Красноярска в горах Бурятии стало известно из записки.