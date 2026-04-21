Четверо человек погибли при пожаре в Нижегородской области: что известно?

По факту смерти возбудили уголовное дело.
Четыре жизни унёс пожар в многоквартирном двухэтажном доме в посёлке Нижегородец Нижегородской области. Пострадал ещё один человек. С подробностями — nn.aif.ru.
Поселок Нижегородец находится в 30 км от Нижнего Новгорода, в нём живут около 1500 человек, все друг друга знают…
Сигнал о возгорании поступил около 21:00 20 апреля — огонь уже успел охватить две квартиры на втором этаже, сообщает Главное управление МЧС России по региону. Площадь пожара, по данным ведомства, составила 80 квадратных метров.
Пожарные оперативно приступили к эвакуации людей. Из горящего здания удалось вывести 14 человек. К сожалению, четверо жильцов погибли при пожаре, их личности устанавливают.
С огнём боролись шесть единиц специализированной техники и 12 сотрудников МЧС. В 22:58 пожар удалось ликвидировать — на другие квартиры в доме огонь не распространился.
Дознавателям МЧС предстоит выяснить, почему случилась эта трагедия. На месте ЧП работают специалисты испытательной пожарной лаборатории по Нижегородской области. Впереди пожарно-техническая экспертиза, она должна внести ясность, что же стало источником возгорания.
Следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту гибели четырёх человек. Дело квалифицировали по части 3 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
В ведомстве уточнили: следователи осмотрели место происшествия, изучили обстановку в доме, осмотрели тела погибших, обнаруженные пожарными.
Для выяснения точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
На контроль расследование беды взяла и прокуратура Нижегородской области. На место происшествия работали представители прокуратуры Дальнеконстантиновского округа.
Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде молодые люди на мотоциклах подожгли кладбище, повредили несколько захоронений.