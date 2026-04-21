Стало известно, сколько целителей официально зарегистрированы в минздраве Новосибирской области

В Новосибирской области существует реестр целителей, имеющих разрешение на практику в сфере народной медицины. Как пишет Om1 Новосибирск, в нем нет ни одной записи.
Реестр утвердили 30 сентября 2024 года. Он размещен на сайте регионального минздрава и должен содержать фамилии, имена и отчества целителей, реквизиты их разрешений, адреса практики, перечень разрешенных методов и срок действия документа.
При этом предложений от частных лиц в регионе достаточно, сообщают журналисты.
