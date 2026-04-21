Отмена заказа продавцом в одностороннем порядке незаконно: РПН

Волгоградцам, которые заказывают товары через интернет, полезно знать: если продавец на маркетплейсе в одностороннем порядке отменяет ваш заказ — это незаконно.
По Гражданскому кодексу договор купли-продажи считается заключенным с момента оплаты или получения подтверждения от покупателя. С этой минуты продавец обязан передать товар.
Закон о защите прав потребителей и правила продаж, утвержденные правительством РФ 31 декабря 2020 года, прямо запрещают продавцу отказываться от сделки из-за скачков курса валюты, задержек поставки, переоценки или отсутствия товара на складе. Если срок доставки не указан, товар должны передать в течение семи дней по требованию покупателя.
Волгоградцам, столкнувшимся с незаконной отменой заказа, стоит обращаться в Роспотребнадзор или суд — закон на стороне потребителя.
