В Хабаровском крае празднуют день работников местного самоуправления

В Хабаровском крае отметили День местного самоуправления — поздравление для всех причастных опубликовал губернатор Дмитрий Демешин в своих соцсетях.

Глава региона подчеркнул, что сотрудники муниципальных органов ежедневно работают с жителями и решают вопросы, которые зачастую остаются без внимания на протяжении многих лет.

«От вашего профессионализма и внимательного отношения к людям зависит благополучие жителей всего нашего большого края», — отметил Демешин.

Губернатор также напомнил, что в Москве проходит Всероссийский муниципальный форум «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», где участвуют представители со всей страны, включая делегацию Хабаровского края. Региональные проекты вошли в число лучших на премии «Служение», а их авторы получили признание на федеральном уровне.

«Среди них есть и представители Хабаровского края. Желаю авторам успехов в реализации этих проектов», — подчеркнул Демешин.