Онкоскрининги сделали доступными для всех казахстанцев

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства 21 апреля 2026 года рассказала, что делается для профилактики серьезных заболеваний среди казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Глава Минздрава отметила, что в рамках повышения доступности медицинской помощи с 1 января более 800 тыс. граждан, ранее не входивших в систему ОСМС, получили статус застрахованных. Около 200 тыс. из них уже получили медпомощь.

Модернизированы скрининговые программы:⁠ ⁠возрастной порог увеличен с 70 до 76 лет, ⁠онкологические скрининги доступны всем, независимо от статуса страхования, и ⁠внедрен новый скрининг для раннего выявления инсульта. Это позволило дополнительно охватить 300 тыс. человек. По итогам скрининга 320 тыс. человек взяты на динамическое наблюдение (рост на 10%). Раннее выявление онкологических заболеваний выросло до 35%, охват эффективными исследованиями увеличился с 4% до 38%

сказала Акмарал Альназарова

По ее словам, активно развивается сеть инсультных центров — на сегодняшний день 85 современных центров полностью покрывают потребность.

Для оказания помощи при инфаркте работают 48 центров коронографии, обеспечивающих соблюдение принципа «золотого часа».

19 февраля 2026 года Акмарал Альназарова сообщила, что в Казахстане выросла выживаемость пациентов с онкологией.