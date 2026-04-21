Онкоскрининги сделали доступными для всех казахстанцев

Глава Минздрава отметила, что в рамках повышения доступности медицинской помощи с 1 января более 800 тыс. граждан, ранее не входивших в систему ОСМС, получили статус застрахованных. Около 200 тыс. из них уже получили медпомощь.
Модернизированы скрининговые программы: возрастной порог увеличен с 70 до 76 лет, онкологические скрининги доступны всем, независимо от статуса страхования, и внедрен новый скрининг для раннего выявления инсульта. Это позволило дополнительно охватить 300 тыс. человек. По итогам скрининга 320 тыс. человек взяты на динамическое наблюдение (рост на 10%). Раннее выявление онкологических заболеваний выросло до 35%, охват эффективными исследованиями увеличился с 4% до 38%
По ее словам, активно развивается сеть инсультных центров — на сегодняшний день 85 современных центров полностью покрывают потребность.
Для оказания помощи при инфаркте работают 48 центров коронографии, обеспечивающих соблюдение принципа «золотого часа».
19 февраля 2026 года Акмарал Альназарова сообщила, что в Казахстане выросла выживаемость пациентов с онкологией.