Центр Калининграда перекроют 30 апреля из-за праздника МЧС

Движение ограничат на улице Гаражной и площади Победы.

В четверг, 30 апреля, в Калининграде перекроют центральные улицы. Ограничения связаны с проведением культурно-массовых мероприятий, посвящённых 377-й годовщине образования пожарной охраны. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение ограничат на улице Гаражной и площади Победы. С 8:00 до 17:00 перекроют участки:

улицы Гаражной от площади Победы до Юношеской; площади Победы (в районе дома № 4) от Гаражной до Советского проспекта.

На время прекращения движения автобусный маршрут № 4 направят по Гвардейскому проспекту, площади Победы, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по обычному расписанию.

В этот день на площади Победы в Калининграде проведут выставку пожарной техники. МЧС покажет современные и раритетные машины.

Владельцам автомобилей на время проведения мероприятия рекомендуют освободить территорию закрытия движения.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше