Центр Калининграда перекроют 30 апреля из-за праздника МЧС

В четверг, 30 апреля, в Калининграде перекроют центральные улицы. Ограничения связаны с проведением культурно-массовых мероприятий, посвящённых 377-й годовщине образования пожарной охраны. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Движение ограничат на улице Гаражной и площади Победы. С 8:00 до 17:00 перекроют участки:
улицы Гаражной от площади Победы до Юношеской; площади Победы (в районе дома № 4) от Гаражной до Советского проспекта.
На время прекращения движения автобусный маршрут № 4 направят по Гвардейскому проспекту, площади Победы, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по обычному расписанию.
В этот день на площади Победы в Калининграде проведут выставку пожарной техники. МЧС покажет современные и раритетные машины.
Владельцам автомобилей на время проведения мероприятия рекомендуют освободить территорию закрытия движения.