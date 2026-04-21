Два полнолуния в мае смогут наблюдать жители Красноярского края

В мае жителей Красноярского края ждут два полнолуния в начале и конце месяца. Это будут микролуния — Луна в эти периоды расположена близко к апогею — самой удаленной точке от Земли. [caption id= «attachment_365123» align= «alignnone» width= «768»] Изображение: Обсерватория Университета Решетнёва[/caption] Первое из двух полнолуний наступит 2 мая в 00:23 по красноярскому времени, сообщили в обсерватории Университета Решетнёва. В момент полнолуния наш естественный спутник будет находиться в созвездии Весов. Майское полнолуние иногда называют Цветочной Луной. Второе полнолуние — Голубая Луна — наступит 31 мая в 15:45 по красноярскому времени. Луна будет находиться в созвездии Скорпиона. Это полнолуние также приходится на период, близкий к апогею Луны, что делает его самым маленьким микролунием года, — подчеркнули в обсерватории Университета Решетнёва.