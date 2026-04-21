В Красноярском крае у предпринимателя изъяли 10,8 га сельхозземли

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск об изъятии у индивидуального предпринимателя земельного участка площадью 10,8 га в районе села Устюг Емельяновского района.

Участок признан неиспользуемым.

Нарушения фиксировали с 2022 года в ходе выездных обследований. Собственнику направляли предостережения, однако он их не исполнил. После согласования с прокуратурой провели внеплановую проверку. Предпринимателя привлекли к административной ответственности и выдали предписание устранить нарушения, но оно выполнено не было.

Материалы передали в Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края. Ведомство обратилось в суд с требованием изъять участок и реализовать его на публичных торгах.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. В Россельхознадзоре сообщили, что с начала года в крае по аналогичным основаниям изъяли семь участков общей площадью 64,1 га.