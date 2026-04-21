MWM: Программа европейского истребителя-невидимки находится на грани краха

Франко-германо-испанская программа создания истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS) находится на грани провала. Об этом сообщает Мilitary Watch Мagazine.
Сообщения о скором закрытии программы FCAS появились после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что он делает всё возможное, чтобы спасти программу, и назначил двух посредников для урегулирования разногласий с Парижем. Однако, по мнению немецких посредников, совместная разработка истребителя с Францией больше не представляется возможной.
Несмотря на то, что FCAS позиционируется как истребитель шестого поколения, состояние европейской промышленности и ее технологического сектора таково, что создание самолета, способного конкурировать с китайскими и американскими истребителями шестого поколения практически невозможно.
