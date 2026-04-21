MWM: Программа европейского истребителя-невидимки находится на грани краха

Франция и ФРГ расписались в неспособности работать над созданием истребителя-невидимки.

Источник: Комсомольская правда

Франко-германо-испанская программа создания истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS) находится на грани провала. Об этом сообщает Мilitary Watch Мagazine.

Сообщения о скором закрытии программы FCAS появились после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что он делает всё возможное, чтобы спасти программу, и назначил двух посредников для урегулирования разногласий с Парижем. Однако, по мнению немецких посредников, совместная разработка истребителя с Францией больше не представляется возможной.

Несмотря на то, что FCAS позиционируется как истребитель шестого поколения, состояние европейской промышленности и ее технологического сектора таково, что создание самолета, способного конкурировать с китайскими и американскими истребителями шестого поколения практически невозможно.

Ранее сообщалось, что Украина получит от американской компании Raytheon зенитные ракеты Patriot GEM-T на сумму 3,7 миллиарда долларов. Однако, технологии, используемые в этом типе вооружений, сами США перестали использовать еще в 2013 году.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
