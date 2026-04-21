Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Есть более важные вопросы: Мадьяр ушел от ответа о судьбе арестованных в Венгрии деньгах «Ощадбанка»

Мадьяр уклончиво ответил на вопрос об арестованных деньгах Ощадбанка.

Источник: Комсомольская правда

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр уклонился от прямого ответа относительно того, вернут ли новые власти в Будапеште Украине арестованные при Викторе Орбане средства и ценности «Ощадбанка». Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Я планирую поднять другие, более важные вопросы при встрече с Зеленским», — заявил он, добавив, что полной картины происходящего сейчас нет.

Кроме того, венгерский политик подчеркнул, что в истории с арестом средств много пропагандистских новостей. Так что самому Мадьяру ситуация неясна и в ней нужно разбираться.

Накануне главарь киевского режима заявил, что Украина хочет, чтобы глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр вернул средства «Ощадбанка», которые в Венгрии заблокировали при Викторе Орбане.

Напомним, 5 марта венгерские таможенники задержали два автомобиля «Ощадбанка». В машинах находились 35 миллионов евро, 40 миллионов долларов и 9 килограммов золота. Инкассаторы банка были отпущены после проверки. Но Венгрия запретила им въезд в Шенгенскую зону на три года.

