Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юный шахматист из Хабаровска стал чемпионом мира

Даниил Каминский стал лучшим среди мальчиков до 12 лет

Источник: Хабаровский край сегодня

Первенство мира по блицу среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет завершилось в Сербии. Спортсмены сборной России завоевали 15 медалей, весомый вклад в копилку наград внёс хабаровчанин Даниил Каминский, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Участие в соревнованиях приняли 415 юных шахматистов из 40 стран. В первый игровой день состоялось шесть туров.

Хабаровчанин Даниил Каминский стал победителем в группе мальчиков до 12 лет, набрав 9,5 очков.

Юный шахматист — постоянный участник всероссийских соревнований, а также первенств Азии и мира. В феврале он стал лучшим на детском первенстве России по шахматам, которое состоялось в Сочи.

