Юный шахматист из Хабаровска стал чемпионом мира

Первенство мира по блицу среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет завершилось в Сербии. Спортсмены сборной России завоевали 15 медалей, весомый вклад в копилку наград внёс хабаровчанин Даниил Каминский, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участие в соревнованиях приняли 415 юных шахматистов из 40 стран. В первый игровой день состоялось шесть туров.
Хабаровчанин Даниил Каминский стал победителем в группе мальчиков до 12 лет, набрав 9,5 очков.
Юный шахматист — постоянный участник всероссийских соревнований, а также первенств Азии и мира. В феврале он стал лучшим на детском первенстве России по шахматам, которое состоялось в Сочи.
Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.Читать дальше