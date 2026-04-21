Дроны уничтожены над Волгоградской областью в ночь на 21 апреля

Расчеты ПВО успешно отразили ночную атаку беспилотников в регионе.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 21 апреля над Волгоградской областью успешно уничтожили украинские дроны. Это произошло в период объявленного режима беспилотной опасности, действовавшего с вечера 20 апреля.

Эта ночь выдалась неспокойной не только для Волгоградской, но и для соседних Астраханской и Саратовской областей. Одновременно расчеты ПВО активно работали в Белгородской, Курской, Ростовской, Воронежской и Самарской областях. В общей сложности за минувшую ночь над атакованными регионами страны удалось ликвидировать 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Режим беспилотной опасности в Волгограде ввели накануне вечером, чтобы обеспечить безопасность жителей. Рано утром 21 апреля в МЧС сообщили об его отмене, подтвердив, что угроза миновала.

