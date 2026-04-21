Власти Норильска и Красноярского края рассматривают возможность открытия центра по изготовлению протезов

В Норильском Горсовете прошла очередная сессия. На ней были приняты 14 решений: практически все они были связаны с корректировкой нормативных документов муниципалитета, обусловленных изменениями в законодательстве и необходимостью совершенствования порядка работы в той или иной сфере.
В частности, были внесены изменения в Устав Норильска, связанные, в том числе с корректировками краевого закона о гарантиях осуществления полномочий муниципальными служащими и федерального закона о местном самоуправлении. И сегодня же парламентарии назначили публичные слушания по внесению других изменений в Устав города, связанных также с изменением действующего законодательства.
Кроме того, в ходе сессии народные избранники внесли изменения в положение о порядке приватизации муниципального имущества, положение о Контрольно-счетной палате Норильска, Правила землепользования и застройки территории, положение об Управлении по делам ГО и ЧС Администрации города и другие нормативные документы.
Также на сессии с отчетом об итогах работы за 2025 год выступила представитель Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае в городе Норильске, депутат Нина Шпетная. Она отметила важную тенденцию: на фоне снижения общего числа жалоб из Норильска в краевые инстанции доверие к местному правозащитному институту растет. За год количество обращений к норильскому омбудсмену увеличилось с 66 до 93, при этом доля положительно решенных вопросов достигла 85,7%, превысив показатели прошлых лет. По словам Нины Шпетной, такая высокая эффективность — результат тесного взаимодействия с местной властью, депутатским корпусом и правоохранительными органами, что позволяет оперативно решать проблемы жителей.
Самый большой блок заявлений — 34% — традиционно связан с реализацией жилищных прав. Около 15% обращений касаются работы силовых структур и военного ведомства. В основном это запросы от родственников участников СВО, связанные с поиском пропавших без вести и медицинским обслуживанием военнослужащих. При этом правозащитник зафиксировала заметное снижение жалоб на задержки выплат по ранению и денежного довольствия. Также Нина Шпетная подчеркнула, что сейчас совместно с властями города и края рассматривается возможность открытия в Норильске центра по изготовлению протезов.
Анализ обращений показал и другие позитивные тенденции: более чем в два раза — с 10% до 4% — снизилось количество жалоб на поведение приезжих работников, стало меньше конфликтов в сфере трудового права и нареканий на работу судебных приставов. В то же время на особом контроле правозащитников остаются дефицит узких специалистов в сфере здравоохранения и необходимость дальнейшей работы по созданию доступной среды для инвалидов-колясочников в жилом фонде.
«Общий рост числа обращений говорит, в первую очередь, о растущем доверии норильчан. Мы включаемся в работу тогда, когда права человека нарушены действием или бездействием должностных лиц. И сегодня мы видим, что правоохранительные органы и органы власти открыты к диалогу, что позволяет оперативно снимать напряжение и реально помогать людям», — резюмировала свой доклад Нина Шпетная.
Подводя итоги сессии, Председатель Городского Совета Норильска Александр Пестряков поздравил коллег с Днем местного самоуправления, отметив важную роль всех работников муниципалитета:
«От нашей с вами работы полностью зависит то, как будет развиваться Норильска, насколько комфортно тут будет жителям, насколько оперативно мы будем решать все возникающие у горожан проблемы и трудности. Сейчас, в это непростое для всей страны время, мы как никогда должны быть внимательны ко всем просьбам, которые поступают в наш адрес. Уверен, у нас есть все необходимые инструменты и механизмы для оказания помощи и поддержки всем, кто в этом нуждается», — подчеркнул он.