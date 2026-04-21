Названа норма шашлыка для россиян — избыток повышает риски

Суточная норма потребления красного мяса составляет около 70 граммов.

Суточная норма потребления красного мяса составляет около 70 граммов. Превышение этого уровня связано с ростом рисков для здоровья, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

ТАСС со ссылкой на врача-эндокринолога и диетолога, заместителя директора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарью Подчиненову сообщает, что к красному мясу относятся свинина, говядина и баранина. Оно содержит миоглобин — белок, определяющий насыщенность цвета продукта.

По ее словам, накоплены данные о связи избыточного потребления красного и переработанного мяса с повышенным риском сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Ограничения особенно актуальны для людей с подагрой, сахарным диабетом второго типа, ожирением, артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца.

Отдельно рекомендуется контролировать частоту употребления блюд из фарша. Котлеты из домашнего фарша советуют включать в рацион не чаще двух-трех раз в неделю, чередуя с другими источниками белка.

В качестве альтернативы названы мясо птицы, рыба и бобовые. Белое мясо содержит меньше миоглобина и считается более легким вариантом.

При приготовлении пищи рекомендуется удалять кожу с птицы и видимый жир, чтобы снизить количество жиров в рационе.

При приготовлении пищи рекомендуется удалять кожу с птицы и видимый жир, чтобы снизить количество жиров в рационе.