Bloomberg: Три судна попытались прорвать блокаду США в Ормузском проливе

Три судна, включая иранское, попытались пройти через Ормузский пролив, несмотря на сохраняющуюся блокаду со стороны США и Ирана. Как пишет Bloomberg, ссылаясь на ряд информационных агентств, грузовое судно Shoja 2 под иранским флагом пересекло пролив и вошло в Оманский залив, после чего перестало подавать сигналы о своем местонахождении.
Два других судна не имеют связи с Ираном, пишет агентство. Lian Star под флагом Гамбии пересекло пролив и повернуло на юг, в сторону Оманского залива. Ean Spir — танкер без указанного владельца — начал движение из района Рас-эль-Хаймы в ОАЭ и в настоящий момент находится южнее острова Ларак, следуя в порт Шинас в Омане.
18 апреля Иран вновь установил военный контроль над Ормузом из-за блокады США. В Тегеране уточнили, что США продолжают «заниматься пиратством и морским разбойничеством». Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не снимет морскую блокаду пролива до подписания мирного соглашения с Ираном.
KP.RU писал, что в среду, 22 апреля, состоится второй раунд американо-иранских переговоров. По данным CNN, американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, который вылетит в Пакистан во вторник утром. Иранскую сторону — спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.