Укрепления у Шуховской башни в Дзержинске повредил паводок

Территория была незамедлительно оцеплена для защиты населения, а также проведено тщательное изучение местности с целью установления причин возникших повреждений.

Вследствие паводков во время половодья, обслуживающая организация зафиксировала локальные разрушения бетонных укреплений береговой линии Шуховской башни. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Территория была незамедлительно оцеплена для защиты населения, а также проведено тщательное изучение местности с целью установления причин возникших повреждений.

Итоги экспертизы станут базой для формирования стратегии дальнейших восстановительных мероприятий, которые начнутся по завершении неблагоприятных погодных явлений.

Посетителей призывают соблюдать правила безопасности и быть осторожными.

Напомним, что в 2025 году у Шуховской башни решили не строить причал. Это связано с сильным течением возле башни.

Ранее дрейфовавший по Оке из-за паводка жилой дом причалил в районе затона Калинина.