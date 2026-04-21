Укрепления у Шуховской башни в Дзержинске повредил паводок

Вследствие паводков во время половодья, обслуживающая организация зафиксировала локальные разрушения бетонных укреплений береговой линии Шуховской башни. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Территория была незамедлительно оцеплена для защиты населения, а также проведено тщательное изучение местности с целью установления причин возникших повреждений.
Итоги экспертизы станут базой для формирования стратегии дальнейших восстановительных мероприятий, которые начнутся по завершении неблагоприятных погодных явлений.
Посетителей призывают соблюдать правила безопасности и быть осторожными.
Напомним, что в 2025 году у Шуховской башни решили не строить причал. Это связано с сильным течением возле башни.
Ранее дрейфовавший по Оке из-за паводка жилой дом причалил в районе затона Калинина.