Водитель без прав устроил смертельное ДТП в Волгоградской области

В Киквидзенском районе Волгоградской области вынесли приговор 19-летнему Артуру Р., который спровоцировал смертельное ДТП, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. Суд установил, что из-за его грубых нарушений ПДД один пассажир погиб, а трое получили серьезные травмы.
Трагедия произошла 29 августа 2025 года. Молодой человек, не имея водительских прав, сел за руль автомобиля «Лифан 214813», принадлежавшего его отцу. В салоне находились четверо подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Двигаясь по трассе «Преображенская — Алонцево» со скоростью не менее 115 км/ч, Артур Р. игнорировал все требования ПДД. В итоге в автомобиль опрокинулся, что привело к ужасным последствиям.
В результате этого происшествия 17-летний пассажир скончался. Еще трое подростков получили различные телесные повреждения. На суде Артур Р. признал свою вину в произошедшем.
Лихачу назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденного лишили права управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших, обязав Артура Р. выплатить компенсацию морального вреда.