Юрист раскрыла детали суда матери Миланы Star к Гогунскому

Мать девятилетней Миланы Маирко (известной как блогер Милана Star) намерена доказать в суде, что её бывший муж, актёр Виталий Гогунский, сознательно занижает официальные доходы. Интересы Ирины Маирко представляет юрист Анна Фролова, которая в беседе с Super раскрыла детали предстоящего разбирательства.
По словам адвоката, женщина требует, чтобы закон работал одинаково для всех. Причём речь идёт не только о деньгах.
«Это дело принципа: закон один для всех, и популярность не даёт права игнорировать интересы собственной дочери. Она делает это ради всех матерей, которые сталкиваются с подобным цинизмом», — заявила правозащитница.
Она утверждает, что если это будет замалчиваться, то подобные «схемы» станут нормой.
Юрист пояснила, что у её доверительницы уже есть доказательства несоответствия заявленных сумм реальному уровню жизни экранного Кузи. Собранной информации достаточно, чтобы говорить о намеренном уклонении от выплат.
Гогунский, по словам Фроловой, публично рассказывает о неких хитрых «схемах», позволяющих ему не платить. Именно это, как подчёркивает юрист, и переполнило чашу терпения матери ребёнка.
Юрист добавила, что цель стороны Маирко — взыскать алименты в соответствии с реальными доходами артиста.
Фролова признаёт, что процесс вряд ли будет быстрым. Впереди — запросы в налоговую, банки и продюсерские центры. Но саму Ирину Маирко это не пугает, она настроена решительно и готова к долгой борьбе.
Фролова также обратила внимание на то, что её доверительница девять лет не прибегала к судебным механизмам, надеясь на мирный диалог. Однако сам актёр, судя по всему, выбрал иную стратегию.
