Юлианна Кулугур: 1724 человека стали участниками «Тотального диктанта» в Нижегородской области

«Да, конечно. Мы многое делаем еще до самого диктанта, чтобы повышать интерес нижегородцев и к акции, и к гуманитарным наукам (литературоведению, лингвистике) в целом, и к феномену русского языка в частности. В этом году до проведения диктанта мы реализовали большую программу — более пяти экскурсий по улицам города с известными нижегородскими экскурсоводами; лекторий “Русское слово” на топовых площадках города (выиграли конкурс Фонда президентских грантов); онлайн-трансляции лекций в ВК; демодиктант в ИЦАЭ для всех желающих; конкурсы и розыгрыши. Так, например, одним из конкурсов был такой: сделать фотографию с телевизионной башней, на которой мы уже третий год подряд запускаем световую инсталляцию — логотип Тотального диктанта. За самое креативное фото мы вместе с музеем-заповедником А. С. Пушкина “Болдино” подготовили красивые книги, которые будут вручены победителям на церемонии закрытия Тотального диктанта. Кстати, там же отличники получат свои подарки. Мы надеемся, что экскурсии, розыгрыши и подарки — все это повышает интерес нижегородцев к своему городу, истории, культуре и, конечно, русскому языку. “Быть грамотным — модно”, — вот такой девиз был однажды у акции. И мы считаем, что это с каждым годом становится актуальнее», — поделилась Кулугур.