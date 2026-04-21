Юлианна Кулугур: 1724 человека стали участниками «Тотального диктанта» в Нижегородской области

1724 человека написали «Тотальный диктант» в Нижегородской области. Об итогах и главной миссии проекта рассказала ИА «Время Н» координатор проекта в Нижнем Новгороде Юлианна Кулугур.
Образовательная акция прошла 18 апреля в 5 городах региона: Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Балахне и Горбатове.
«Грамотность проверяли и дети (младший и средний школьный возраст), и взрослые. Если суммировать все цифры, то получится 1724», — рассказала собеседница информагентства.
По словам Кулугур, в 2026 году текст «Тотального диктант» был посвящен русскому писателю и поэту Александру Сергеевичу Пушкину, а именно, неизвестным страницами его биографии.
«Диктант состоял из четырех частей и имел общее название “Пушкин. Фамилия”. В нашей часовой зоне (по московскому времени) мы традиционно писали третью часть диктанта. В этом году она называлась “Наперсница волшебной старины” и была посвящена бабушке Пушкина — Марии Алексеевне Ганнибал», — отметила Кулугур.
Как отметила собеседница ИА «Время Н», в Нижнем Новгороде двери для участников диктанта распахнули более 60 площадок, среди них — музеи, культурные центры, библиотеки и т. д.
«Кстати, вместе с нами эту часть диктанта написали еще 59 регионов России и 45 стран», — уточнила она.
Отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что образовательная акция действительно способна повысить интерес нижегородцев к русскому языку, к грамотной речевой культуре, Юлианна Кулугур ответила следующее:
«Да, конечно. Мы многое делаем еще до самого диктанта, чтобы повышать интерес нижегородцев и к акции, и к гуманитарным наукам (литературоведению, лингвистике) в целом, и к феномену русского языка в частности. В этом году до проведения диктанта мы реализовали большую программу — более пяти экскурсий по улицам города с известными нижегородскими экскурсоводами; лекторий “Русское слово” на топовых площадках города (выиграли конкурс Фонда президентских грантов); онлайн-трансляции лекций в ВК; демодиктант в ИЦАЭ для всех желающих; конкурсы и розыгрыши. Так, например, одним из конкурсов был такой: сделать фотографию с телевизионной башней, на которой мы уже третий год подряд запускаем световую инсталляцию — логотип Тотального диктанта. За самое креативное фото мы вместе с музеем-заповедником А. С. Пушкина “Болдино” подготовили красивые книги, которые будут вручены победителям на церемонии закрытия Тотального диктанта. Кстати, там же отличники получат свои подарки. Мы надеемся, что экскурсии, розыгрыши и подарки — все это повышает интерес нижегородцев к своему городу, истории, культуре и, конечно, русскому языку. “Быть грамотным — модно”, — вот такой девиз был однажды у акции. И мы считаем, что это с каждым годом становится актуальнее», — поделилась Кулугур.
В рамках проведения акции «Тотальный диктант» планируется еще больше активностей. По словам Юлианны Кулугур, помимо экскурсий, лектория и конкурсов, команда организаторов возобновит «Школу грамотности», на площадке которой пройдут четыре вечерних занятия.
«Данный образовательный курс поможет вспомнить правила русского языка. Возможно, мы сделаем научно-популярный кинолекторий, где будем смотреть документальные фильмы и обсуждать проблемы современной лингвистики с филологами Нижнего Новгорода. И, конечно, мы надеемся, что сможем предоставить нашим участникам много новых интересных площадок, где своими голосами новый текст озвучат известнейшие люди города — актеры, писатели, режиссеры и общественные деятели», — заключила Кулугур.
Ранее сообщалось, что областное Заксобрание стало одной из самых востребованных площадок «Тотального диктанта».