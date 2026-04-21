ЕНТ и альтернативный тест: глава Миннауки рассказал о новшествах для выпускников 2027 года

"В этом году никаких изменений не будет, все по заранее объявленному графику. Мы идем по плану. Два пробных теста у нас уже прошли. Сейчас начинается первое основное ЕНТ, затем второе, третье и пятое — в августе для платных студентов.
Со следующего года в пилотном режиме в качестве альтернативы будет подключаться новый тест. Он называется AIT (Admission Insight Test). Пробный тест сохранится и в следующем году, поскольку основное опасение заключалось в том, что его могут отменить и оставить только один ЕНТ", — сказал Саясат Нурбек.
Он заверил, что пробные тесты будут сохранены. По его словам, они хорошо зарекомендовали себя как инструмент диагностики, позволяющий выявить слабые места.
«Таким образом уже в следующем году появится альтернатива в виде нового теста. Преимущество нового теста в том, что он будет приниматься всеми филиалами зарубежных университетов. Поскольку это ETS — высокий стандарт качества, их тест автоматически будет признаваться в процедурах поступления. Иностранные университеты также будут его принимать. Фактически мы создаем тест на уровне SAT, ACT, GRE совместно с компанией, которая разрабатывала эти экзамены. Это дает серьезные преимущества новому формату. При этом он будет предложен как альтернатива для всех абитуриентов», — заявил министр.