В Красноярске выбрали проектировщиков для обновления Театральной площади

По итогам конкурсных процедур проект благоустройства Театральной площади будет разрабатывать красноярская мастерская «А-2», а документацией для модернизации расположенного на ней светомузыкального фонтана займется компания «ФонтанГрад» из Краснодара. Стоимость первого контракта составляет 10,5 млн рублей, второго — 2 млн рублей, рассказали в мэрии.
Напомним, одно из главных общественных пространств Красноярска должно стать современным, безопасным и красивым местом отдыха. Там появятся удобные лавочки и урны, пространство для проведения городских праздников и ярмарок. Все электрические сети для освещения и иллюминации проложат под землей. Также предстоит разработать схему посадки деревьев и кустарников, предусмотрев сохранение здоровых зеленых насаждений.
«Перед началом работ над проектом модернизации фонтана подрядчик должен представить на согласование концепцию и не менее трех вариантов эскизов обновленного водного сооружения, а также видеоролик с режимами работы. Только после утверждения внешнего облика он сможет приступить к созданию детальных чертежей и смет», — пояснили в администрации.
Все документы, необходимые для начала благоустроительных работ, должны быть готовы к концу 2026 года. Театральная площадь приобретет новый облик в рамках подготовки к 400-летию города.
