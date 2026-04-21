Время загадывать желания: пик звездопада Лириды придется на 22 апреля

— Завтра в 23:00 по московскому времени на пик должен выйти звездопад Лириды — один из самых заметных метеорных потоков весны. По оценкам, на пике можно будет увидеть около 20 падающих звезд в час, но это на идеальном небе вдали от города. К тому же, для этого придется непрерывно крутить головой, а в идеале еще и не моргать, — иронизируют в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. — Это вряд ли кому-то под силу, поэтому лучше все-таки выбрать из списка 2−3 главных желания — такое количество падающих звезд в спокойном режиме почти наверняка получится увидеть за полчаса или за час.