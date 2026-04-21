Стало известно, почему образовался провал на набережной у Шуховской башни

Место обрушения бетонных укреплений набережной в районе Шуховской башни огородили для обеспечения безопасности жителей Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Ранее пресс-служба регионального МЧС опубликовала фотографии провала на набережной в Дзержинске. Также спасатели чрезвычайного ведомства уточнили, что погибших и пострадавших нет.
Возможной причиной происшествия стал высокий уровень паводковых вод. В связи с обрушением часть набережной была своевременно огорожено для обеспечения безопасности местных жителей. Кроме того, проведено обследование территории для выявления и уточнения причин повреждения.
Результаты экспертизы станут основой для разработки плана дальнейших восстановительных работ. Их проведение планируют начать после нормализации погодных условий.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что многоквартирный дом треснул в Балахне.