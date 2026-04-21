Умные камеры в Астане начали штрафовать за ремни безопасности

Камеры стали «умнее».
Проект реализуется в рамках программы Astana Smart City, где активно внедряются технологии анализа дорожной ситуации. Новые алгоритмы позволяют системе автоматически выявлять нарушения с точностью, которую ранее обеспечивали только инспекторы, и пока всё работает в пилотном режиме.
Разработка основана на технологиях компьютерного зрения и машинного обучения. Камеры анализируют поток в реальном времени и фиксируют потенциальные нарушения без участия человека.
Как работает система.
Интеллектуальная система интегрирована с городскими и государственными базами. Это даёт возможность не только фиксировать нарушения, но и быстро обрабатывать информацию, снижая нагрузку на службы контроля.
При этом внедрение проходит поэтапно и с соблюдением требований информационной безопасности. Разработчики подчёркивают, что все процессы соответствуют законодательству и проходят необходимую сертификацию.
Зачем это внедряют.
Основная цель — повышение безопасности на дорогах и снижение аварийности. За счёт автоматического контроля дисциплина водителей постепенно усиливается, особенно в условиях растущего трафика.
Технологии также помогают управлять транспортными потоками. Система может быстрее реагировать на изменения ситуации и снижать нагрузку на ключевые участки дорог.
Нагрузка на дороги растёт.
По официальным данным, в столице зарегистрированы сотни тысяч автомобилей, и поток продолжает увеличиваться. Ежедневная нагрузка на дороги остаётся высокой, что делает управление трафиком всё более сложной задачей.
Часть инфраструктуры уже адаптирована под новые условия. Например, светофоры переводятся в автоматический режим и меняют работу в зависимости от загруженности.
Пока система работает в тестовом формате и решения по штрафам на её основе не принимаются. Однако в будущем такие камеры могут стать полноценным инструментом контроля, охватывая всё больше типов нарушений.
Ранее мы писали о том, где чаще всего происходят ДТП в Казахстане и почему под контроль берут авто на газе.