Разработана нейросеть для отслеживания быстродвижущихся объектов

Проект реализован на основе технологий компьютерного зрения, нейросетевых моделей и алгоритмов мультиобъектного трекинга. Разработка предназначена для задач, где важна устойчивая аналитика в сложных условиях съемки, таких как высокая скорость движения объектов, нечеткое изображение на кадрах и частичные перекрытия картинки. По словам ассистента кафедры автоматизированных систем управления факультета автоматики и вычислительной техники Егора Антонянца, система обрабатывает видео в реальном времени и формирует траектории движения объектов с сохранением их идентификаторов между кадрами. «Ключевой особенностью системы является способность работать в сценариях, где классические детекторы часто дают пропуски из-за размытия в движении. Мы дообучили модель на специализированных данных и дополнили ее модулем трекинга, чтобы компенсировать кратковременные потери детекций», — приводит его слова пресс-служба.