Почти 13 тыс. вакансий предложили жителям Дона на ярмарке трудоустройства

Около 12,8 тыс. вакансий предложили примерно 650 работодателей на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она прошла 17 апреля по национальному проекту «Кадры», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
«Сегодня площадки Всероссийской ярмарки трудоустройства в Ростовской области собрали сотни работодателей и тысячи участников мероприятия. Более 1500 кандидатов, которые подошли работодателям по требованиям, получили приглашение в компании для дальнейшего собеседования с целью трудоустройства, также все желающие смогли принять участие в различных профориентационных мероприятиях фестиваля профессий», — подчеркнула заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.
Для школьников, студентов, выпускников и их родителей провели презентации образовательного трека, профориентационные игры, квесты и другие мероприятия. Например, в кадровом центре «Работа России» города Таганрога прошли мастер-классы с использованием технологий виртуальной реальности. На площадках ярмарки трудоустройства в Ростове-на-Дону молодежи рассказали о возможностях цифровой платформы «Работа в России», этапах построения карьеры, профтурах, практиках и стажировках на крупных предприятиях города. Также они узнали об особенностях организации собственного дела.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.