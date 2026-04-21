Почти 13 тыс. вакансий предложили жителям Дона на ярмарке трудоустройства

Для школьников, студентов, выпускников и их родителей провели презентации образовательного трека, профориентационные игры, квесты и другие мероприятия. Например, в кадровом центре «Работа России» города Таганрога прошли мастер-классы с использованием технологий виртуальной реальности. На площадках ярмарки трудоустройства в Ростове-на-Дону молодежи рассказали о возможностях цифровой платформы «Работа в России», этапах построения карьеры, профтурах, практиках и стажировках на крупных предприятиях города. Также они узнали об особенностях организации собственного дела.