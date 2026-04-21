13% нижегородцев хотят продлить майские праздники отпусками и отгулами

52% горожан не собираются этого делать.

Источник: Живем в Нижнем

Только 13% жителей Нижнего Новгорода собираются продлить майские праздники в этом году: они хотят взять отпуск или отгулы. Результаты опроса представил сервис SuperJob.

В 2026 году праздники выпали на 1—3 и 9—11 мая. Согласно данным исследования, больше половины горожан — 52% — не будут увеличивать продолжительность отдыха.

Чаще всего продлить майские каникулы хотят трудоустроенные нижегородцы в возрасте 35−45 лет.

Ранее мы писали, что дресс-код для офисных сотрудников действует в 46% компаний Нижнего Новгорода.