13% нижегородцев хотят продлить майские праздники отпусками и отгулами

Только 13% жителей Нижнего Новгорода собираются продлить майские праздники в этом году: они хотят взять отпуск или отгулы. Результаты опроса представил сервис SuperJob.
В 2026 году праздники выпали на 1—3 и 9—11 мая. Согласно данным исследования, больше половины горожан — 52% — не будут увеличивать продолжительность отдыха.
Чаще всего продлить майские каникулы хотят трудоустроенные нижегородцы в возрасте 35−45 лет.
