Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Памятную доску в честь Героя России открыли в Комсомольске-на-Амуре

Мемориальную доску установили на здании колледжа, в котором обучался Евгений Ян.

Источник: AmurMedia

Светлое, трогательное и одновременно печальное событие прошло сегодня в Комсомольске. У главного входа в Строительный колледж была открыта мемориальная доска его выпускнику, комсомольчанину, Герою России гвардии старшему лейтенанту Евгению Яну. Об этом в МАХ (6+) написал глава города Дмитрий Заплутаев.

«Верный сын своей страны, комсомольчанин Евгений Александрович Ян навсегда останется в нашей памяти и в истории Комсомольска-на-Амуре. Огромная благодарность всем, кто потрудился над созданием мемориальной доски. Низкий поклон родителям Евгения за то, что вырастили сына настоящим мужчиной и патриотом нашего Отечества», — отметил Дмитрий Заплутаев.

Памятную доску в честь Героя России открыли в Комсомольске-на-Амуре. Фото: МАХ Дмитрия Заплутаева.

1 / 6.

Евгений Ян героически погиб, командуя штурмовой группой при освобождении города Марьинка Донецкой Народной Республики. За проявленное воинское мастерство и мужество президент страны присвоил ему высокое звание посмертно. В 2025 году учебное заведение, в котором учился герой, было названо его именем.

Скульпторы Лариса Плетнёва и Игорь Грабовский несколько месяцев трудились над макетом. Они тесно общались с родными Евгения, стремясь точно передать его облик, не только черты его лица, но и черты характера. Потом макет для отливки был передан авиастроителям, и они на высоком уровне выполнили эту почётную миссию.

Дата 21 апреля выбрана не случайно, это день рождения Евгения Яна.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в ближайшем будущем у главного корпуса учебного заведения установят бюст герою. В прошлом году строительному колледжу Комсомольска присвоено имя Героя России Евгения Яна.