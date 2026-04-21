Светлое, трогательное и одновременно печальное событие прошло сегодня в Комсомольске. У главного входа в Строительный колледж была открыта мемориальная доска его выпускнику, комсомольчанину, Герою России гвардии старшему лейтенанту Евгению Яну. Об этом в МАХ (6+) написал глава города Дмитрий Заплутаев.
«Верный сын своей страны, комсомольчанин Евгений Александрович Ян навсегда останется в нашей памяти и в истории Комсомольска-на-Амуре. Огромная благодарность всем, кто потрудился над созданием мемориальной доски. Низкий поклон родителям Евгения за то, что вырастили сына настоящим мужчиной и патриотом нашего Отечества», — отметил Дмитрий Заплутаев.
Памятную доску в честь Героя России открыли в Комсомольске-на-Амуре. Фото: МАХ Дмитрия Заплутаева.
Памятную доску в честь Героя России открыли в Комсомольске-на-Амуре. Фото: МАХ Дмитрия Заплутаева.
Памятную доску в честь Героя России открыли в Комсомольске-на-Амуре. Фото: МАХ Дмитрия Заплутаева.
Памятную доску в честь Героя России открыли в Комсомольске-на-Амуре. Фото: МАХ Дмитрия Заплутаева.
Памятную доску в честь Героя России открыли в Комсомольске-на-Амуре. Фото: МАХ Дмитрия Заплутаева.
Памятную доску в честь Героя России открыли в Комсомольске-на-Амуре. Фото: МАХ Дмитрия Заплутаева.
Евгений Ян героически погиб, командуя штурмовой группой при освобождении города Марьинка Донецкой Народной Республики. За проявленное воинское мастерство и мужество президент страны присвоил ему высокое звание посмертно. В 2025 году учебное заведение, в котором учился герой, было названо его именем.
Скульпторы Лариса Плетнёва и Игорь Грабовский несколько месяцев трудились над макетом. Они тесно общались с родными Евгения, стремясь точно передать его облик, не только черты его лица, но и черты характера. Потом макет для отливки был передан авиастроителям, и они на высоком уровне выполнили эту почётную миссию.
Дата 21 апреля выбрана не случайно, это день рождения Евгения Яна.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в ближайшем будущем у главного корпуса учебного заведения установят бюст герою. В прошлом году строительному колледжу Комсомольска присвоено имя Героя России Евгения Яна.