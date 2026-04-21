В Волгограде за 2 млн рублей продают консервный цех с 25-летней историей

Он находится в Тракторозаводском районе.

Действующий консервный цех ищет нового владельца в Волгограде. На улице Калужской в Тракторозаводском районе выставили на продажу мини-завод ООО «Пастушка». Бизнес работает 25 лет и выпускает продукцию консервации, которая пользуется спросом, в стеклянных банках. По словам продавца, производство функционирует автономно и не требует постоянного присутствия владельца.

Цех выпускает свыше 2 тонн готовой продукции в сутки. Оборудование в рабочем состоянии, в коллективе трудятся 4 человека со стажем более 5 лет. Для производства разработано свыше 10 рецептов. Площадь помещения составляет 138 квадратных метров. За весь бизнес просят 2 миллиона рублей.

Причину продажи готового бизнеса владелец цеха не называет.

