Почти 600 человек вышли на старт юбилейного забега в Хабаровском крае

На территории Большехехцирского заповедника прошел пятый забег "Хехцир Трейл.

Источник: Комсомольская правда

На территории Большехехцирского заповедника прошел пятый забег «Хехцир Трейл. Цветы багульника». В текущем году мероприятие получило статус международного благодаря атлетам из КНР и Японии, сообщает министерство туризма по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Спортсмены из 17 регионов России преодолевали дистанции различной сложности — от 7 до 22 километров. Всего в забеге и соревнованиях по скандинавской ходьбе задействовали 589 человек. Возраст наиболее опытного участника составил 74 года. В ведомстве подчеркнули, что проект направлен на демонстрацию природного наследия края в рамках Года спорта.

За соблюдением регламента и безопасностью на трассах следили 88 сотрудников судейского и технического корпусов. Личный пример приверженности активному образу жизни показало руководство краевого минтуризма во главе с и.о. министра Мариной Ярцевой. Организаторы отмечают ежегодное расширение географии участников и востребованность подобных туристических маршрутов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru