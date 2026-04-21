В Бутурлиновке Воронежской области ученики школы-интерната прошли медосмотр

Ученики школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в городе Бутурлиновке Воронежской области прошли диспансеризацию. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Врачи проконсультировали 106 детей в возрасте от 7 до 17 лет. У ребят взяли анализы. Также специалисты провели антропометрию, сделали ЭКГ и выполнили ультразвуковые исследования органов брюшной полости, репродуктивной системы, сердца и щитовидной железы.
Детей осмотрели хирург, травматолог, педиатр, отоларинголог, офтальмолог, эндокринолог, невропатолог, стоматолог, детский акушер-гинеколог, уролог и педиатр. Основные цели таких плановых осмотров — оценка физического и нервно-психического развития состояния обучающихся, а также своевременная диагностика серьезных заболеваний.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.