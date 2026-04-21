Доходный дом Мурашёва в Хабаровске выставлен на продажу почти за 80 млн рублей

На популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже здания по улице Шеронова, 64 в Хабаровске. Объект, построенный в конце XIX века и являющееся памятником архитектуры и градостроительства, оценили в без малого 80 миллионов рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В объявлении приводится ряд технических характеристик объекта. Кирпичное строение площадью 354,4 квадратных метра расположено на 17 сотках земли, которая также включена в сделку.
По данным Хабаровского краевого центра охраны памятников объектов культуры, урожденный сибиряк Горгий Иванович Мурашёв получил участок в 1894 году. На тот момент он занимал должность младшего чиновника особых поручений при генерал-губернаторе Гродекове.
Точная дата возведения строения неизвестна. Однако с 1900 по 1903 год здесь уже проводились занятия для учащихся младших классов Хабаровского реального училища. Затем в этом же помещении находилось Областное управление акцизными сборами Амурской и Приамурской областей.
Собственников здание меняло неоднократно. В частности, с 1930 по 2013 год оно использовалось типографией УВД.
Текущее состояние памятника архитектуры можно оценить по фото. Стены держатся крепко, дощатый пол не проваливается, а остекление сохранено.
— В данный момент идет черновая отделка, что дает вам возможность воплотить все свои дизайнерские задумки и идеи, — уточняется в объявлении.
Будущим покупателям предлагают приобрести помещение для ведения бизнеса: ресторана, кафе, бутика. Однако дизайнерскую фантазию с исторической постройкой придется умерить: согласно ФЗ № 73, использование таких строений возможно только без вреда основным конструкциям и историко-архитектурной ценности. Таким образом, внешний облик и планировка должны быть сохранены.
Также владельцу такой недвижимости стоит учитывать, что право собственности на объект дополняется обязательствами по его реставрации, поддержанию технического состояния или консервации.
