Ильсур Метшин посетил музейно-выставочный центр «ЗИЛАРТ»

В рамках деловой программы III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» мэр Казани Ильсур Метшин посетил частный музейно-выставочный центр «ЗИЛАРТ». Сопровождали главу татарстанской столицы мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Александр Комендант.
Музейно-выставочный центр «ЗИЛАРТ» открылся в декабре 2025 года на территории одноименного жилого квартала, возведенного на месте бывшего завода ЗИЛ — на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Александра Родченко, вблизи ландшафтного парка «Тюфелева роща».
Архитектурное решение объекта, разработанное бюро «СПИЧ» под руководством Сергея Чобана, представляет собой монументальный куб высотой 36 метров с длиной стороны 60 метров.
Фасады и внутренние пространства здания выполнены с использованием меди, внутренняя планировка включает четыре трансформируемых выставочных зала и конференц-центр.
Основателями центра стали коллекционеры Андрей и Елизавета Молчановы. За 20 лет они собрали в коллекцию свыше восьми тысяч предметов искусства.
Экспозиция «ЗИЛАРТА» отличается широким охватом направлений: русский авангард и советское неофициальное искусство, современное российское и зарубежное искусство, работы классиков отечественной и мировой фотографии, коллекция декоративно-прикладного искусства, включая мебель в русском стиле начала XX века, а также уникальное собрание традиционного искусства Африки.
Помимо выставочной деятельности, центр реализует обширные просветительские программы для посетителей всех возрастов, а также активно участвует в сохранении истории промышленного района, сотрудничая с местными жителями.
Сейчас в залах центра представлены экспозиции «Африканское искусство: боги, предки, жизнь», «Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве», проект «Dies Illa» Гриши Брускина и инсталляция «Приют невинных».