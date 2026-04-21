Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ильсур Метшин посетил музейно-выставочный центр «ЗИЛАРТ»

Выставочное пространство открылось в декабре 2025 года на территории одноименного жилого квартала, возведенного на месте бывшего завода ЗИЛ.

Источник: предоставлено Ситуационным центром правительства Москвы

В рамках деловой программы III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» мэр Казани Ильсур Метшин посетил частный музейно-выставочный центр «ЗИЛАРТ». Сопровождали главу татарстанской столицы мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Александр Комендант.

Музейно-выставочный центр «ЗИЛАРТ» открылся в декабре 2025 года на территории одноименного жилого квартала, возведенного на месте бывшего завода ЗИЛ — на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Александра Родченко, вблизи ландшафтного парка «Тюфелева роща».

Архитектурное решение объекта, разработанное бюро «СПИЧ» под руководством Сергея Чобана, представляет собой монументальный куб высотой 36 метров с длиной стороны 60 метров.

Фасады и внутренние пространства здания выполнены с использованием меди, внутренняя планировка включает четыре трансформируемых выставочных зала и конференц-центр.

Основателями центра стали коллекционеры Андрей и Елизавета Молчановы. За 20 лет они собрали в коллекцию свыше восьми тысяч предметов искусства.

Экспозиция «ЗИЛАРТА» отличается широким охватом направлений: русский авангард и советское неофициальное искусство, современное российское и зарубежное искусство, работы классиков отечественной и мировой фотографии, коллекция декоративно-прикладного искусства, включая мебель в русском стиле начала XX века, а также уникальное собрание традиционного искусства Африки.

Помимо выставочной деятельности, центр реализует обширные просветительские программы для посетителей всех возрастов, а также активно участвует в сохранении истории промышленного района, сотрудничая с местными жителями.

Сейчас в залах центра представлены экспозиции «Африканское искусство: боги, предки, жизнь», «Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве», проект «Dies Illa» Гриши Брускина и инсталляция «Приют невинных».

