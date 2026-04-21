В Симферополе на заводе кровельных материалов повысят эффективность работы

Пилотный проект по повышению производительности труда стартовал на заводе кровельных материалов в городе Симферополе Республики Крым по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщил заместитель министра экономического развития региона Сергей Королев.
В качестве пилотного потока на предприятии был выбран процесс производства сэндвич-панелей. Цель участия в проекте — обеспечить ежегодный рост производительности труда не менее чем на 5%. В структуру предприятия входят офис продаж, а также три производственных цеха и цех по выпуску сэндвич-панелей. Реализация проекта поможет компании повысить эффективность производства, сократить потери и внедрить современные подходы к организации труда.
«Федеральный проект “Производительность труда” очень востребован. В Крыму он активно реализуется благодаря специалистам регионального центра компетенций. Это действительно слаженная команда профессионалов, которые по результатам прошлого года среди всех регионов РФ заняли первое место. И конечно, участие в данном проекте — это, безусловно, достаточно сложно, но в то же время эффективно: наработка компетенций, знаний и, самое главное, не просто теории, а умения применять полученные знания на практике», — отметил Сергей Королев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.