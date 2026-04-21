Сотрудницу администрации Трампа обвинили в алкоголизме и «интрижках» на работе: она ушла в отставку

Еще один член кабинета Дональда Трампа ушел в отставку. Это Лори Чавес-ДеРемер. Об этом сообщила газета The Guardian. Администрация объявила об уходе. Причина — обвинения в романе с подчиненным и употреблении алкоголя на работе.
Сейчас Чавес-ДеРемер и ее помощники находятся под следствием. В частности, утверждается, что у неё был роман с сотрудником службы безопасности, а в ее кабинете хранился «запас» алкоголя, что она использовала государственные ресурсы для личных поездок. Кроме того, ее помощники якобы пытались направить гранты в пользу лиц, имеющих политические связи.
Ещё в начале апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об отставке генерального прокурора страны Пэм Бонди. Позже американский лидер отметил, что временно исполняющим обязанности генпрокурора станет замминистра юстиции США Тодд Бланш. Бонди заняла пост генерального прокурора США 5 февраля 2025 года.