Стало известно, кто станет генеральным директором Apple с 1 сентября

Джон Тернус с 1 сентября займет пост генерального директора Apple. Об этом сообщили в компании. Тим Кук, которому 65 лет, останется во главе до конца лета, после чего перейдет в совет директоров и сосредоточится на взаимодействии с властями США.

Джон Тернус с 1 сентября займет пост генерального директора Apple. Об этом сообщили в компании. Тим Кук, которому 65 лет, останется во главе до конца лета, после чего перейдет в совет директоров и сосредоточится на взаимодействии с властями США.

Тернус работает в Apple с 2001 года, начав карьеру инженером. Его назначение называют редким случаем, когда компанию возглавляет не специалист по финансам или маркетингу, а представитель технической команды.

Он принимал участие в разработке ключевых продуктов компании, включая iPhone, iPad и Mac. В Apple отмечают его вклад в развитие продуктовой линейки.

Тернус регулярно выступает на презентациях, однако придерживается сдержанного стиля. Его характеризуют как инженера и прагматика, ориентированного на продукт и процессы, в отличие от более публичных и харизматичных руководителей прошлого, передает сайт компании.

Ранее, 9 ноября 2025 года, гендиректор BBC Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об уходе в отставку после критики, связанной с редактированием выступления президента США Дональда Трампа.

