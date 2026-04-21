Стало известно, кто станет генеральным директором Apple с 1 сентября

Тернус работает в Apple с 2001 года, начав карьеру инженером. Его назначение называют редким случаем, когда компанию возглавляет не специалист по финансам или маркетингу, а представитель технической команды.
Он принимал участие в разработке ключевых продуктов компании, включая iPhone, iPad и Mac. В Apple отмечают его вклад в развитие продуктовой линейки.
Тернус регулярно выступает на презентациях, однако придерживается сдержанного стиля. Его характеризуют как инженера и прагматика, ориентированного на продукт и процессы, в отличие от более публичных и харизматичных руководителей прошлого, передает сайт компании.
