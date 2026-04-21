Хабаровчанина ждёт суд за порох и патроны 1908 года

Под Хабаровском 31-летний житель села Ильинка пойдёт под суд за незаконную продажу боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщили в прокуратуре края.
По данным следствия, в декабре 2024 года мужчина находился в автомобиле Toyota Caldina и там же продал покупателю 61 патрон — большинство из них относятся к боевому нарезному оружию, ещё два являются образцами 1908 года. Вместе с ними он передал более 630 граммов пороха, общая сумма сделки составила 15 тысяч рублей.
Дело возбудили после оперативных материалов, которые собрали сотрудники регионального управления ФСБ. В прокуратуре уточнили, что обвинительное заключение уже утверждено и направлено в суд.
Фигуранта обвиняют по статьям о незаконном сбыте оружия и взрывчатых веществ. Максимальное наказание по ним предусматривает до 11 лет лишения свободы.