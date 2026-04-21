Мощный взрыв на ТЭЦ произошел в Бухаресте

В Бухаресте произошел мощный взрыв на теплоэлектроцентрали CET Vest. Об этом сообщает телеканал Antena 3.
По уточненным данным, озвученным главой департамента по чрезвычайным ситуациям Раедом Арафатом, на объекте загорелись два трансформатора, передает телеканал Digi24.
По словам Арафата, в результате инцидента никто не пострадал. Жителям близлежащих районов рекомендовано закрыть окна, чтобы избежать попадания дыма в дома. Он добавил, что, по информации пожарных, риска распространения огня на данный момент нет. Тем не менее ситуация остается под контролем экстренных служб, которые продолжают наблюдение за обстановкой.
Накануне взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе BP Cherry Point в США. Сотрудники были эвакуированы, трое пострадавших доставлены в больницу.
Ранее взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции. Инцидент произошел на предприятии компании Tupras. Обошлось без погибших или пострадавших. Сообщается, что ЧП могло быть спровоцировано взрывом бензинового резервуара на территории НПЗ.