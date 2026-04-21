В Екатеринбурге на территории УрГЮУ построят православный храм

В Екатеринбурге на территории Уральского государственного юридического университета построят храм в честь Собора святых юристов. С просьбой возвести православный храм обратились студенты вуза, инициативу поддержал Ученый совет УрГЮУ.
— Чтобы совместное желание учащих и учащихся воплотилось в жизнь, нужно сделать немало шагов. Но начало положено, — поделился в своем telegram-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
Священник также выразил благодарность ректору университета Владимиру Бублику, удостоенному медали святой Екатерины за вклад в воспитание нравственной основы молодых специалистов. Митрополит Евгений вручил медаль ректору лично.
Напомним, что у университета появится новый кампус в квартале улиц Колмогорова — Готвальда. Общая площадь нового здания составит 13 тысяч квадратных метров.