Рособрнадзор перечислил, какие предметы не будут считаться санкционкой на ЕГЭ

Рособрнадзор перечислил список вещей, которые смогут иметь при себе выпускники, сдающие ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 21 апреля.
На стол разрешат положить черновики, гелевую или капиллярную ручку с чёрными чернилами, паспорт, лекарства, перекус и бутылку воды. При этом упаковка не должна отвлекать других участников от выполнения работы.
На экзамены по биологии, географии, физике и химии можно взять непрограммируемый калькулятор, на математику и физику линейку без справочной информации. На ЕГЭ по литературе допускается орфографический словарь, который предоставит школа, где проходит тестирование.
«Пользоваться личными словарями участникам ЕГЭ не рекомендуется в целях недопущения нарушения порядка в части использования справочных материалов, письменных заметок и др.» — отмечается в памятке к экзамену.
Под полным запретом находятся средств связи, мультимедиа, электронно-вычислительной техники и прочих средств хранения и передачи информации — всё это необходимо сдать перед экзаменом. Исключения составляют специальные технические средства для лиц с ОВЗ и инвалидностью.
ЕГЭ в России теперь будут начинать не раньше 1 июня. В Рособрнадзоре считают, что такой формат поможет школам, выпускникам и родителям спокойнее планировать подготовку к экзаменам и проведение выпускных мероприятий.