Рособрнадзор перечислил, какие предметы не будут считаться санкционкой на ЕГЭ

Единый государственный экзамен начнётся 1 июня.

Источник: Клопс.ru

Рособрнадзор перечислил список вещей, которые смогут иметь при себе выпускники, сдающие ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 21 апреля.

На стол разрешат положить черновики, гелевую или капиллярную ручку с чёрными чернилами, паспорт, лекарства, перекус и бутылку воды. При этом упаковка не должна отвлекать других участников от выполнения работы.

На экзамены по биологии, географии, физике и химии можно взять непрограммируемый калькулятор, на математику и физику линейку без справочной информации. На ЕГЭ по литературе допускается орфографический словарь, который предоставит школа, где проходит тестирование.

«Пользоваться личными словарями участникам ЕГЭ не рекомендуется в целях недопущения нарушения порядка в части использования справочных материалов, письменных заметок и др.» — отмечается в памятке к экзамену.

Под полным запретом находятся средств связи, мультимедиа, электронно-вычислительной техники и прочих средств хранения и передачи информации — всё это необходимо сдать перед экзаменом. Исключения составляют специальные технические средства для лиц с ОВЗ и инвалидностью.

ЕГЭ в России теперь будут начинать не раньше 1 июня. В Рособрнадзоре считают, что такой формат поможет школам, выпускникам и родителям спокойнее планировать подготовку к экзаменам и проведение выпускных мероприятий.