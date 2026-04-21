Нижегородских школьников учат защищать себя в сети на уроках «Цифрового ликбеза»

Детям объясняют, как не попасться на уловки интернет-мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородских школьников знакомят с основами безопасного поведения в интернете. В рамках проекта «Цифровой ликбез» в учебных заведениях проходят занятия на тему «Вредные советы по цифровой безопасности», где детям в доступной форме объясняют, как не стать жертвой мошенников, сообщает пресс-служба правительства региона.

Занятия уже стали привычной частью школьной программы. По словам министра образования Нижегородской области Михаила Пучкова, сегодня они проходят во всех школах и учреждениях СПО, помогая детям разного возраста уверенно ориентироваться в цифровой среде.

На одном из уроков в школе № 189 Нижнего Новгорода пятиклассники вместе с экспертами разбирали типичные ошибки пользователей. Ребятам напомнили, почему нельзя делиться личными данными в соцсетях, использовать один пароль для всех аккаунтов и переходить по подозрительным ссылкам.

Школьникам объяснили, что надёжная защита — это сложные уникальные пароли и двухфакторная аутентификация. Важно также внимательно относиться к разрешениям приложений и не доверять сомнительным сервисам.

Как отмечают специалисты, именно дети и пожилые люди чаще всего становятся мишенью мошенников. Поэтому навыки кибергигиены сегодня — не просто полезное знание, а необходимая часть повседневной жизни.

Уроки подготовлены специалистами «Лаборатории Касперского» и продлятся до 3 мая включительно.