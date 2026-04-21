Каждый седьмой красноярец готов продлить отдых вопреки финансовой логике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Красноярска в этом году подходят к майским праздникам прагматично, но не без стремления к дополнительному отдыху. Согласно постановлению правительства, длинные выходные приходятся на 1−3 и 9−11 мая, однако часть горожан планирует сделать их еще длиннее.
По данным опроса SuperJob, 14% работающих красноярцев намерены продлить майские каникулы, присоединив отпуск или отгулы. При этом большинство — 60% — не рассматривают такой вариант, вероятно, учитывая, что с финансовой точки зрения майский отпуск традиционно считается невыгодным из-за малого количества рабочих дней в месяце. Еще 14% респондентов сообщили, что работают по сменному графику, и для них вопрос продления выходных неактуален.
Интересно, что чаще всего желание увеличить продолжительность отдыха проявляют горожане в возрасте от 35 до 45 лет — таких оказалось 19%. Среди более молодых работников этот показатель заметно ниже (10%), как и среди старшего поколения (11%).
Прослеживается и зависимость от уровня дохода. Чем выше заработок, тем больше готовность пожертвовать частью дохода ради дополнительного отдыха. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей в месяц, продлить майские праздники планируют лишь 10% опрошенных. В то же время среди респондентов с доходом от 150 тысяч рублей этот показатель достигает уже 17%.