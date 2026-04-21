В Красноярске в финале «Зарницы 2.0» установят рекорд России

В Красноярске завершились районные этапы военно-патриотической игры «Зарница 2.0». За шесть дней соревнования прошли в семи районах города и объединили 102 образовательных учреждения, 200 команд и около 2000 участников. На стадионе «Динамо» 21 апреля состоится финал муниципального этапа, где встретятся команды, прошедшие отбор. Участников ждут различные испытания: младшие школьники сыграют в лазертаг, а команды средней, старшей и специальной категорий пройдут военизированную эстафету на скорость, выносливость и командную работу. Организаторы сообщают, что впервые в программе появится «Семейная зарница», где в формате квеста участие примут 10 семей. После соревнований пройдет фестиваль с интерактивными площадками от молодежных центров, а кульминацией станет попытка установить рекорд России — участники создадут самый большой многонациональный хоровод в честь Года единства народов России. Завершится мероприятие церемонией награждения. Победители представят Красноярск на следующем этапе и смогут побороться за выход в федеральный финал. Напомним, что 2026 год был объявлен Годом единства народов России. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.